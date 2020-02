Sicilia: nuova rete collegamenti marittimi, Regione presenta piano da oltre 300mln (2)

#politica

(Adnkronos) - L'assessore Falcone ha anche stilato la tabella di marcia per i prossimi mesi. "Entro aprile intendiamo pubblicare il nuovo bando quinquennale per le concessioni del trasporto marittimo - ha detto - un bando che recepirà la nuova rete dei servizi e che si baserà sul criterio dell'offerta più vantaggiosa. Abbiamo inoltre posto come condizioni essenziali l'abbattimento dei costi a carico degli utenti e l'inserimento di criteri che favoriranno l'utilizzo di navi moderne ed efficienti". Nelle prossime settimane, si terranno ulteriori incontri di consultazione e confronto con le comunità locali, gli attori istituzionali e gli stakeholders del trasporto marittimo siciliano.