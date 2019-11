Sicilia: Ance all'Antitrust, 'cartello di fatto su voli da e per isola'

#cronaca

Palermo, 8 nov. (Adnkronos) - L'avvio di un'istruttoria "per verificare eventuali violazioni delle norme nella situazione creatasi sulle principali tratte di collegamento aereo da e per la Sicilia dopo l'improvviso ritiro di Vueling e l'impennata delle tariffe praticate dagli unici due vettori rimasti operativi su Roma e Milano". Ad avanzare la richiesta all'Autorità garante della concorrenza e del mercato è l'Ance Sicilia che stima un danno da 10mila euro l'anno per giovani e imprese. "Questo fenomeno, che sta riguardando solo la Sicilia - osserva il presidente Sano Cutrone - se non è un cartello di fatto, voluto o meno, è sicuramente un'azzardata speculazione non giustificabile né dal mercato né da motivi tecnici o congiunture esterne". L'Ance Sicilia chiede anche l'intervento dell'Enac, del ministro dei Trasporti Paola De Micheli e della Regione, "per una verifica dei costi degli slot e dei servizi aeroportuali praticati in Sicilia e per concordare le iniziative necessarie a favorire una sana concorrenza e un'apertura a più vettori possibile di queste rotte". "Si tratta - sottolinea Cutrone - di individuare meccanismi capaci di calmierare queste 'turbolenze di mercato'.