Scuola: protocollo d'intesa tra ufficio scolastico Lombardia e Bracco

#cronaca

Milano, 29 ott. (Adnkronos) - Prevenzione della dispersione scolastica; promozione della salute; diffusione della cultura scientifica e avvicinamento al patrimonio culturale. Sono questi i quattro ambiti di intervento alla base del protocollo d'intesa firmato oggi da Delia Campanelli, Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale Lombardia e Diana Bracco, Presidente e CEO del Gruppo Bracco e Presidente della Fondazione Bracco. Un'alleanza pubblico-privato a favore dei ragazzi, dei giovanissimi e delle loro famiglie. Al centro di questo accordo è lo studente che potrà beneficiare di uno strumento in più per acquisire competenze così da realizzare le proprie potenzialità fin dal primo ciclo di istruzione. Come ha detto Delia Campanelli, Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia: “Questo accordo attesta una collaborazione tra le due Istituzioni durevole e proficua, che ha permesso la realizzazione di numerose iniziative per la scuola lombarda. La sinergia tra soggetti pubblici e privati connota da tempo l'attività dell'USR. Tale partnership, dal punto di vista della scuola, consente alleanze costruttive per individuare nuove opportunità per l'ampliamento dell'offerta formativa e favorisce l'innovazione per un costante miglioramento del sistema scolastico lombardo.