Scuola: protocollo d'intesa tra ufficio scolastico Lombardia e Bracco (3)

#cronaca

(Adnkronos) - Una collaborazione di successo che può essere replicata in altri territori. Durante l'incontro, a cui ha portato il suo saluto anche il Vicepresidente della Regione Lombardia e Assessore per la Ricerca, Innovazione, Università, Export e Internazionalizzazione, Fabrizio Sala, sono intervenuti tra gli altri: la psicologa Marta Baschirotto, che ha sviluppato il tema della prevenzione della dispersione scolastica e del contrasto al bullismo illustrando il caso CPP – Centro Psico Pedagogico – e i risultati ottenuti in oltre vent'anni di attività; la Professoressa Grazia Biscotti dell'Istituto Professionale Paolo Frisi di Milano, che ha raccontato il progetto “prevenire: il miglior modo di amare”, un'iniziativa che affronta e spiega, grazie ai medici del Centro Diagnostico Italiano, il tema delle malattie sessualmente trasmissibili". ; la Professoressa Marcella Colombo del Liceo Classico Crespi di Busto Arsizio, che ha illustrato l'esperienza di una settimana da ricercatrice, che viene organizzata ogni anno per le giovani studentesse dei Licei e, infine, la Professoressa Elena d'Incerti del Liceo Classico Beccaria di Milano, che ha illustrato l'incontro tra il Museo Poldi Pezzoli e i giovani. Un progetto che ha lo scopo di avvicinare i ragazzi alle grandi opere del Museo e rielaborarle attraverso la stesura di racconti ideati da loro stessi.