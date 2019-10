Scuola: protocollo d'intesa tra ufficio scolastico Lombardia e Bracco (2)

#cronaca

(Adnkronos) - In questo quadro s'inserisce l'Intesa, con lo scopo di incentivare percorsi utili all'acquisizione di competenze culturali, scientifiche e trasversali, che possano porre tutti gli studenti nelle condizioni di realizzare le proprie potenzialità fin dal primo ciclo di Istruzione attraverso progetti educativi che li mettano in contatto con realtà stimolanti”. “L'attenzione del nostro Gruppo per i giovani, nasce da una visione imprenditoriale e da valori forti che attraversano tutte le generazioni della mia famiglia”, afferma Diana Bracco Presidente e CEO del Gruppo Bracco e di Fondazione Bracco. “Questo accordo, articolato su vari punti, mira a sviluppare la collaborazione tra noi e l'Ufficio scolastico della Lombardia su iniziative di formazione, arricchimento culturale e pedagogico, mettendo a sistema il nostro impegno a favore dei ragazzi e della loro formazione”. “Bracco per la scuola” intende offrire esperienze formative concrete in accordo con l'USR Lombardia, in un'ottica di scambio continuativo tra realtà private e l'istituzione pubblica, che valorizza tali opportunità in un processo educativo complessivo. Solo in Lombardia, ad esempio, attraverso i suoi tre CPP - Centro Psico Pedagogico – il Gruppo Bracco ha offerto complessivamente un percorso gratuito e di sostegno a circa 7.000 persone tra studenti, famiglie e insegnanti. Numeri che si sommano alle oltre 1.550 ore annuali erogate da un team di dieci professioniste tra cui psicologhe, logopediste e neuropsichiatre infantili, con un investimento che supera gli 800mila euro.