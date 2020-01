Regionali: Meloni, 'patti si rispettano anche quando si hanno altre idee'

#politica

Roma, 30 gen. (Adnkronos) - Se Matteo Salvini ha delle perplessità sulle candidature di Raffaele Fitto e Stefano Caldoro alla presidenza delle Regioni Puglia e Campania "quando lo dichiarerà ne parleremo. Noi abbiamo fatto degli accordi e per me, che sono una persona di destra, la parola ha un valore". Lo dice Giorgia Meloni, presidente di Fratelli d'Italia, ospite di 'Circo Massimo' su Radio Capital. "Io -ribadisce- non ho ragione di non fidarmi della parola data da Salvini, come Salvini non ha mai avuto ragione di non fidarsi della parola data da me. Per cui per me i patti si rispettano, poi ci si mette a tavolino, si discute di tutto, però i patti una volta che si fanno si rispettano, come li abbiamo rispettati noi anche quando avevamo altre idee come si sa".