Ragusa: Musumeci, 'Regione esproprierà ex fornace di Scicli'

#cronaca

Palermo, 17 dic. (Adnkronos) - L'ex fornace Penna di Scicli, in provincia di Ragusa, verrà espropriata e acquisita al patrimonio della Regione siciliana. Lo ha deciso il governo Musumeci che ha approvato una delibera proposta dallo stesso presidente. L'antico stabilimento di contrada Pisciotto, situato tra Marina di Modica e Sampieri, diventato un monumento di archeologia industriale e reso ancora più celebre nel mondo dalla fiction del 'Commissario Montalbano', versa in condizioni precarie e le ondate di maltempo che hanno interessato la Sicilia rischiano di danneggiarlo irreparabilmente. Nelle scorse settimane, il governatore ha effettuato un sopralluogo a Scicli insieme al sindaco Enzo Giannone e al soprintendente ai Beni culturali di Ragusa Giorgio Battaglia. Poi una riunione a Palazzo Orleans per individuare il percorso più idoneo per mettere in sicurezza e utilizzare la struttura risalente agli inizi del Novecento. Il governo ha quindi deciso di privilegiare l'esproprio rispetto all'acquisto privatistico, essendo la procedura più celere per l'amministrazione. Sul valore dell'immobile c'è già una valutazione effettuata dal Comune ragusano pari 535mila euro. La giunta ha però chiesto per i prossimi giorni una perizia di congruità al dipartimento regionale tecnico.