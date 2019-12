Ragusa: Musumeci, 'Regione esproprierà ex fornace di Scicli' (2)

#cronaca

(Adnkronos) - "Avevamo preso l'impegno di salvare dal degrado e valorizzare la fornace Penna e lo stiamo mantenendo - afferma Musumeci - Si tratta di un polo visivo monumentale unico, oltre a ricadere su un'area che conserva molteplici testimonianze storiche e archeologiche. Intervenire, dopo anni di abbandono, è un dovere per la Regione. Ipotizziamo che la struttura possa diventare un centro culturale e sociale e di aggregazione". Da oltre tre anni, la fornace è stata posta sotto sequestro preventivo dai carabinieri del Nucleo tutela patrimonio culturale a seguito di un procedimento penale avviato dalla procura di Ragusa. La Soprintendenza ha già quantificato in circa 350mila euro le risorse necessarie per la messa in sicurezza del bene e in 5,5 milioni di euro quelle per il restauro e il consolidamento statico finalizzati alla valorizzazione e fruizione del sito.