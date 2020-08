Ponte Morandi: Fontana, 'verità e giustizia per famiglie delle vittime'

#cronaca

Milano, 14 ago. (Adnkronos) - "Sono trascorsi due anni dal crollo del Ponte Morandi, il nostro ricordo per le 43 vittime, tra loro Angela Zerilli nostra collega di Regione Lombardia". Lo scrive sulla sua pagina Facebook il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana. "Confido nella verità e nella giustizia per le famiglie delle vittime, nell'impegno comune al controllo e alla verifica delle infrastrutture, affinché una tragedia simile non accada più", continua Fontana. "L'immagine delle macerie oggi -conclude- è sostituita dal nuovo Ponte San Giorgio, simbolo di un Paese capace di rinascere".