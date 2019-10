Pmi: Lombardia, bando da 4 mln per partecipazione a fiere

#economia

Milano, 31 ott. (Adnkronos) - E' stato pubblicato il bando per la concessione di contributi per la partecipazione delle piccole medie imprese alle fiere internazionali in Lombardia, in attuazione del Fondo europeo di sviluppo regionale, come deliberato lo scorso luglio dalla giunta regionale lombarda su proposta dell'assessore allo Sviluppo Economico, Alessandro Mattinzoli. La misura è finalizzata sia a creare occasioni di incontro tra imprenditori italiani ed esteri per promuovere accordi commerciali, attraverso il sostegno con un'agevolazione a fondo perduto sia alla partecipazione delle micro, piccole e medie imprese alle manifestazioni fieristiche di livello internazionale che si svolgono in Lombardia. I beneficiari sono micro, piccole e medie imprese con sede operativa in Lombardia. Per essere ammessa, l'impresa non deve aver partecipato alle ultime 3 edizioni (per le fiere con cadenza annuale o inferiore) o 2 edizioni (per le fiere con cadenza triennale o superiore) delle fiere selezionate. "In Lombardia - ha spiegato Mattinzoli - abbiamo grandi eccellenze fieristiche che rappresentano un palcoscenico di riferimento per i mercati a livello globale. E' importante promuovere la partecipazione delle nostre imprese a questi eventi, per gli incontri e le opportunita' di crescita che si sviluppano".