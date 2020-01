Pfas: il 31 gennaio conferenza servizi per via libera progetto bonifica sito ex Miteni

#cronaca

Venezia, 10 gen. (Adnkronos) - Il Comune di Trissino, in accordo con Regione del Veneto e tutti gli enti coinvolti, ha inviato oggi la convocazione per il 31 gennaio, alle ore 10, nella sede Arpav a Vicenza, della Conferenza dei Servizi relativa al procedimento di bonifica/messa in sicurezza dell'area “Miteni spa” in località Colombara. Nella seduta verrà analizzato e valutato in dettaglio il progetto di bonifica dell'area presentato il 31 dicembre scorso dalla proprietà, la società International Chemical Investors Italia 3 Holding S.r.l. in risposta a quanto stabilito nel corso dell'ultima conferenza dei servizi dello scorso ottobre. In quell'occasione, la Regione del Veneto, insieme a Comune di Trissino e Provincia di Vicenza con tutti gli enti coinvolti, imposero alla proprietà dell'ex-Miteni di presentare i progetti di bonifica dell'area dell'ex-stabilimento produttivo di Trissino entro fine 2019 per poter intervenire quanto prima nel sito inquinato. Alla proprietà fu chiesto di presentare l'aggiornamento del documento di analisi del rischio per i suoli e, sempre negli stessi termini, il progetto di bonifica delle acque di falda. Il progetto presentato è in corso di valutazione da parte degli uffici tecnici regionali che produrranno le proprie osservazioni in occasione della seduta convocata per il 31 gennaio prossimo.