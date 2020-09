Pavia: evade dai domiciliari, arrestato dai carabinieri

#cronaca

Milano, 7 set. (Adnkronos) - I carabinieri hanno arrestato a Vigevano, in provincia di Pavia, un uomo di 37 anni, cittadino marocchino, evaso dagli arresti domiciliari, ai quali era stato condannato per maltrattamenti in famiglia. I militari hanno rintracciato l'uomo a Milano e lo hanno arrestato. Il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Milano ha deciso per il 37enne la sostituzione della misura degli arresti domiciliari con quella della custodia in carcere. L'uomo è stato portato nel carcere di Vigevano.