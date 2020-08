Palermo: Orlando, 'Avanti con pedonalizzazioni'

#cronaca

Palermo, 6 ago. (Adnkronos) - "Il Consiglio comunale ha dato sostegno alla necessità di provvedimenti urgenti che facilitino la pedonalizzazione e l'occupazione di suolo pubblico per le imprese e gli esercenti di locali pubblici. Si procederà ora, su indicazione degli assessori competenti, che già hanno in sinergia fra loro redatto numerose proposte di pedonalizzazioni ad hoc, ad ulteriori provvedimenti". Così il sindaco di Palermo Leoluca Orlando dopo il voto di oggi del Consiglio che ha dato mandato di procedere alle pedonalizzazioni. "E' necessario - ha aggiunto - che prosegua comunque l'iter, condiviso dall'intera giunta ed espressione del programma del sindaco, per la revisione del Pgtu perché le pedonalizzazioni si affermino come strumento per il rilancio delle attività produttive e la vivibilità in tutti i quartieri di Palermo e non solo nel centro storico e non solo in tempi di emergenza".