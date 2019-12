Olimpiadi: Fontana, 'saranno volano per tutta la Lombardia'

#sport

Milano, 9 dic. (Adnkronos) - "Regione Lombardia, insieme al Veneto, ha sempre creduto in questo progetto, anche quando tutto sembrava congiurare contro di noi. Anche quando il governo diceva di non volerci supportare. Noi siamo andati avanti con le nostre forze e i risultati ci hanno dato ragione". Lo ha detto il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana commentando la firma dell'atto costitutivo della fondazione per le Olimpiadi invernali Milano Cortina 2026. "Ora si entra nella fase della concretezza. L'entusiasmo è al massimo, così come la voglia di lavorare. Le Olimpiadi -ha continuato- saranno un volano per tutta la Regione, daranno la possibilità di lasciare una grande eredità non soltanto nelle opere pubbliche, ma anche per l'indotto economico che garantirà ai territori dell'intera Lombardia e più in generale a tutto il Paese”.