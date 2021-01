Nucleare: Giani, 'Governo si ricrederà su deposito scorie radioattive in siti toscani'

#cronaca

Firenze, 5 gen. - (Adnkronos) - "È contraddittorio valorizzare scenari paesistici che come nel caso della Val d'Orcia diventano patrimoni mondiali dell'Unesco e prevedere poi depositi di scorie di materiale radioattivo nucleare, pur frutto di lavorazioni medicali. Sono convinto che il Governo si ricrederà sull'utilità di scelta ipotizzata in aree dove la bellissima Trequanda, ai confini della Val d'Orcia, o l'affascinante Campagnatico, immerso nei tratti più belli della Maremma, costituiscono un valore ambientale unico al mondo". E' quanto afferma, in un post su Facebook, il presidente della Toscana Eugenio Giani.