Natale: domani Zaia in Vaticano per inaugurazione presepi e accensione albero

#cronaca

Venezia, 4 dic. (Adnkronos) - Il Presidente della Regione del Veneto, Luca Zaia, interverrà, domani in Vaticano, alle cerimonie di inaugurazione delle Rappresentazioni della Natività e dell'Albero di Natale per le festività 2019. Il Veneto è quest'anno particolarmente coinvolto nelle celebrazioni: uno dei due Presepi, quello all'interno dell'Aula Paolo VI in San Pietro, è stato allestito dal Gruppo Presepio Artistico Parè di Conegliano (Treviso). Il grande albero di Natale, che sarà acceso in piazza San Pietro, è stato donato dal Consorzio degli Usi Civici di Rotzo, Pedescala e San Pietro Valdastico, in provincia di Vicenza. Il programma del Governatore inizierà alle ore 12.30, con la partecipazione all'udienza con Papa Francesco nell'Aula Paolo VI. Alle 16.30, in Piazza San Pietro, Zaia interverrà, con le comunità venete protagoniste, alla cerimonia ufficiale di inaugurazione del Presepe (16.55) e di accensione dell'albero di Natale (17.05), per poi spostarsi nuovamente nell'Aula Polo VI per la visita al Presepe donato da Conegliano-Parè (17.30).