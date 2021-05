Musei: la realtà virtuale per 'toccare con mano' le macchine di Leonardo (2)

#cultura, mostre

(Firenze) - "L'intervento di riallestimento che andiamo a inaugurare è motivo di particolare soddisfazione - spiega la direttrice del Museo Leonardiano, Roberta Barsanti - perché, oltre ad arricchire il percorso museale di una nuova sezione espositiva, offre al visitatore nuove modalità per conoscere la figura di Leonardo tecnologo. L'applicazione della tecnologia digitale alla collezione, con proposte particolarmente suggestive e coinvolgenti, è andata di pari passo con lo studio filologico della meccanica di Leonardo. Ciò è stato possibile grazie alla prestigiosa collaborazione con l'Istituto di intelligenza meccanica della Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa, istituzione dell'eccellenza nel campo delle tecnologie digitali e virtuali. Significativo è stato anche il contributo di Artes Mechanicae, un gruppo di ricerca dedito alla storia della scienza e della tecnologia". Il nuovo percorso espositivo - Nella sala d'ingresso di Palazzina Uzielli, vero e proprio incipit del percorso museale, il video immersivo "La meccanica di Leonardo" introduce al tema portante della collezione. L'elaborazione digitale coinvolge il visitatore in una sequenza di disegni leonardiani presentati secondo i temi affrontati dal museo, per restituire la continua e appassionata ricerca di Leonardo sul moto e sulle cause che lo generano. La sezione dedicata agli orologi, riallestita e integrata con un singolare modello di scappamento ad ancora per orologio, ospita una video proiezione a tutta parete che illustra per immagini l'originale ricerca di Leonardo sull'automazione di orologi e di astrari che egli mette sorprendentemente in relazione ai meccanismi delle macchine tessili, anch'esse esposte al Museo. All'aspetto visivo, queste nuove installazioni digitali aggiungono un elemento sonoro, realizzato traducendo in suoni i singoli elementi grafici rappresentati, al fine di suggerire la vita di ogni singolo elemento meccanico o di un intero progetto Leonardiano.