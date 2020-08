Milano: vuole occupare alloggio Aler e minaccia agenti con coltello, arrestato

#cronaca

Milano, 20 ago. (Adnkronos) - Un uomo è stato arrestato per aver tentato di occupare un alloggio Aler a Milano e aver minacciato gli agenti con un coltello. L'episodio è avvenuto ieri, mercoledì 19 agosto, poco prima delle ore 10. Le Volanti del commissariato Bonola e gli uomini della questura sono intervenuti in piazzale Selinunte dove era stata segnalata la presenza di un uomo molesto nei confronti di un ispettore Aler presente sul posto, con un fabbro, intento a sigillare con una lastra di metallo un appartamento. Il 27enne, cittadino di origine marocchina, stava impedendo che venisse bloccato l'accesso all'abitazione per potervi accedere con la moglie e il figlio e, all'arrivo dei poliziotti, li ha minacciato con un coltello a seghetto. Dopo una breve colluttazione, durante la quale la moglie si è introdotta nell'appartamento, i poliziotti lo hanno arrestato per resistenza a pubblico ufficiale. La donna, 29enne sua connazionale, è stata denunciata per occupazione abusiva.