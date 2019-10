Milano: traffico di droga tra Quarto Oggiaro e Bollate, 9 arresti

#cronaca

Milano, 29 ott. (Adnkronos) - Gestivano traffico di droga a Quarto Oggiaro e Bollate in provincia di Milano. La polizia ha arrestato nove persone indagate per traffico e spaccio di ingenti quantitativi di cocaina nella provincia milanese. Le indagini dei poliziotti della squadra mobile si basano sulle dichiarazioni fornite da un collaboratore di giustizia che, dopo il suo arresto, nell'ambito dell'operazione 'Old Sory-Eden' del 2017 hanno portato ad aprire nel 2018 l'inchiesta 'Red Carpet' che ha permesso di arrestare 23 persone. La maggior parte di questi faceva parte di una associazione dedita, dal 2013 al 2017, alla gestione delle “piazze di spaccio” dei quartieri “Comasina” e “Bruzzano” di Milano. Oggi le sue parole hanno consentito di ricostruire reati di spaccio consumati tra il 2012 e il 2017. Si parla di quantità che si aggirano tra i 164 e i 190 chili di cocaina. Gli arrestati acquistavano la droga dallo stesso collaboratore di giustizia, per poi rivenderla in quantità minori, nelle piazze di spaccio di Quarto Oggiaro e Bollate.