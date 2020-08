Milano: tentano furto vicino a stazione Centrale, un arrestato e un denunciato

#cronaca

Milano, 31 ago. (Adnkronos) - Gli agenti della Polizia ferroviaria di Milano hanno arrestato un cittadino originario della Tunisia, appena diciottenne e denunciato in stato di libertà un minorenne, poco più che sedicenne, suo connazionale, responsabili in concorso di tentato furto aggravato. In particolare, gli agenti, mentre transitavano in una piazza vicino alla stazione Centrale, sono stati informati dalla vittima del tentato furto del proprio smartphone. L'uomo, ha fornito la descrizione degli autori, permettendo poco dopo agli agenti, di rintracciarli. Sempre in stazione Centrale, gli agenti hanno arrestato anche un cittadino libanese di 33 anni, per aver rubato un trolley posizionato nel bagagliaio di un treno in partenza per il Sud. Notato l'uomo in atteggiamento sospetto salire a bordo del convoglio, hanno seguito i suoi movimenti e lo hanno bloccato subito dopo aver rubato un trolley. La vittima, che non si era accorta di nulla, in sede di denuncia, è tornata in possesso del proprio bagaglio integro.