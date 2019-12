Milano: spaccio di droga, polizia arresta tre uomini

#cronaca

Milano, 6 dic. (Adnkronos) - La polizia ha arrestato tre persone a Milano per spaccio di sostanze stupefacenti. In via Casati la scorsa notte gli agenti hanno arrestato due cittadini marocchini, entrambi 20enni e con precedenti a carico, che, avevano poco prima ceduto una dose di cocaina a un uomo. In seguito a controllo uno dei due giovani è stato trovato in possesso di due grammi di cocaina, tre grammi di marijuana e 325 euro in contanti. L'altro è stato trovato con quattro grammi di cocaina e 945 euro. L'acquirente, un italiano di 44 anni, è stato segnalato alla Prefettura. Ai giardini Politkovsaja, in zona Garibaldi, gli agenti hanno notato due uomini seduti su una panchina: un cittadino della Sierra Leone di 39 anni e un ragazzo italiano 20enne. Il 39enne è stato trovato in possesso di 7,5 grammi di marijuana e arrestato per detenzione ai fini di spaccio, mentre il 20enne è stato segnalato alla Prefettura.