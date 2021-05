Milano: spaccio a Rogoredo, emessi 18 fogli di via obbligatori con divieto di ritorno

#cronaca

Milano, 27 mag.(Adnkronos) - Avevano molestato più volte passeggeri e lavoratori nella stazione ferroviaria di Milano Rogoredo e in una occasione avevano lanciato delle pietre contro due treni. Per questo ieri la polizia ha notificato 18 misure di prevenzione del foglio di via obbligatorio, emesse dal questore, nei confronti di diciotto cittadini italiani tra i 24 e i 36 anni, stabilmente gravitanti nello scalo. L'azione di prevenzione, scattata in seguito a un'indagine condotta dai poliziotti della divisione anticrimine su segnalazione dei colleghi della polfer, si è resa necessaria dal momento che i destinatari delle misure si erano resi responsabili di numerosi episodi minanti la sicurezza sia dei trasporti pubblici sia propria. Nei primi giorni del mese di maggio, ad esempio, alcuni di loro avevano causato il danneggiamento, con lancio di pietre, di due treni transitanti lo scalo ferroviario. A questi due episodi si aggiungono numerosi sconfinamenti nelle aree riservate agli addetti ai lavori, ai pericolosi attraversamenti dei binari, nonché alle molestie che gli stessi attuavano nei confronti di personale addetto ai treni, e ai passeggeri. Attraverso tali misure i destinatari vengono 'rimpatriati' presso il comune di residenza, con l'espresso divieto di rientrare nel comune di Milano per un periodo da uno a tre anni. Le diciotto persone colpite dalla misura, oltre ad essere state colte nella disponibilità di siringhe e altri oggetti utili alla preparazione e assunzione della droga, fasi che si consumavano proprio all'interno della stazione, sono risultati tutti gravati da precedenti per reati contro il patrimonio, e inerenti allo spaccio di sostanze stupefacenti. L'emissione del provvedimento segue, a stretto giro, l'esecuzione di 12 misure cautelari emesse dal gip di Milano nell'ambito della vasta indagine condotta dal compartimento polizia ferroviaria della Lombardia, volta alla repressione dello spaccio di stupefacenti nella stessa area ferroviaria.