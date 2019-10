Milano: rubano bagagli in stazione centrale, arrestati

#cronaca

Milano, 29 ott. (Adnkronos) - Rubavano bagagli alla stazione centrale di Milano. La polizia ha arrestato due cittadini libici, di 23 e 22 anni, per furto. I poliziotti hanno notato i due uomini che percorrevano il marciapiede del binario 5 mostrando interesse per le valigie dei viaggiatori in attesa di partire con un treno diretto a Zurigo. Poco dopo, mentre uno dei due si è posizionato vicino alla porta di una carrozza con il ruolo di 'palo', l'altro è salito a bordo e si è impossessato di uno zaino di un viaggiatore riposto sulla cappelliera. I due uomini hanno tentato la fuga ma sono stati bloccati dagli agenti. Lo zaino, che conteneva effetti personali e un portafogli con carte di credito, è stato restituito al turista svedese. Durante gli accertamenti, svolti con l'ausilio delle immagini del sistema di videosorveglianza presente in stazione, è emerso che i due erano responsabili di altri furti e che uno dei due arrestati è responsabile dello stesso reato nella stazione di Roma Tiburtina.