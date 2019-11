Milano: per mostra Natale a Palazzo Marino 'L'Annunciazione' di Filippino Lippi

#cronaca

Milano, 2 nov. (Adnkronos) - Torna a Milano la mostra di Natale e quest'anno Palazzo Marino ospita 'L'Annunciazione' di Filippino Lippi. Le porte della sede del Comune di Milano si aprono dal 29 novembre al 12 gennaio 2020 per ammirare l'opera del maestro toscano in due grandi tondi: uno raffigurante 'L'Angelo annunziante' e l'altro 'L'Annunziata'. "Quest'anno il tema del Natale viene celebrato con un'opera straordinaria, proveniente dalle collezioni civiche di San Gimignano, che ringraziamo per aver voluto condividere con la nostra città un capolavoro che le appartiene da oltre cinque secoli", afferma l'assessore comunale alla Cultura, Filippo Del Corno. "Ancora una volta, i municipi partecipano alle celebrazioni natalizie proponendo un'iniziativa d'arte che segue lo stesso modello di Palazzo Marino, e cioè con l'esposizione, sempre gratuita, di altre due importanti opere provenienti dalle collezioni civiche milanesi e, in particolare, dal Castello Sforzesco".