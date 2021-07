Milano: 'Parco delle Culture' diventa sito web e raccoglie proposte parco Sempione

#cronaca

Milano, 18 lug. (Adnkronos) - Ideato e promosso da Comune di Milano e Triennale Milano, 'Parco delle Culture' è nato nel 2018 dalla volontà di riunire in un unico programma le iniziative culturali delle istituzioni che si affacciano sul Parco Sempione. Oggi 'Parco delle Culture' diventa un sito web (www.comune.milano.it/parcodelleculture) e raccoglie tutte le proposte artistiche e culturali di Acquario Civico, Biblioteca del Parco Sempione, Castello Sforzesco, I Pomeriggi Musicali, Piccolo Teatro di Milano e Triennale Milano, durante la stagione estiva. Il sito propone "il ricco calendario d'arte, teatro, musica, scienza e letteratura, realizzato a cura delle diverse istituzioni che abitano il Parco, in linea con la propria missione culturale, e viene costantemente aggiornato; un unico accesso per essere informati costantemente sulle molte iniziative che si svolgono all'interno del principale parco cittadino", si legge nel comunicato diffuso dal Comune di Milano. Il comune denominatore 'Parco Sempione' unisce quindi le collezioni e le mostre di Castello Sforzesco, Triennale Milano, Acquario Civico e Biblioteca del Parco; le multiformi espressioni della programmazione estiva del Piccolo Teatro; il calendario di spettacolo live di Estate Sforzesca, che spazia dalla musica alla danza, dal talk al teatro; i tanti e diversi temi di 'Triennale Estate. Collecting Stories', raccontati da esperti e professionisti, per tornare a vivere insieme la cultura.