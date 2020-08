Milano: oltre 100 orti didattici nelle scuole, pubblicate le linee guida (2)

#cronaca

(Adnkronos) - L'idea alla base della realizzazione dell'orto didattico è che diventi uno stimolo per l'apprendimento attivo. Per questo il progetto deve mettere insieme diverse materie, come scienze, matematica, educazione civica, geografia, letteratura e arte. "La realizzazione permetterà a bambini e ragazzi di sviluppare competenze sociali, di rafforzare il lavoro di gruppo e la responsabilità individuale, di favorire dialogo e scambio intergenerazionale e fornirà, soprattutto ai più grandi, elementi per valutare la sostenibilità nel tempo di un'iniziativa e gli aspetti imprenditoriali ad essa legati. Ultimo, ma non meno importante in una città che vuole ripensare anche ai suoi tempi, è che la realizzazione di un orto può insegnare il valore dell'attesa dei tempi della natura", prosegue la nota. Lo scorso autunno, la food policy del Comune di Milano, insieme agli assessorati al Verde, all'Educazione ed Edilizia scolastica e alla Direzione Quartieri, aveva lanciato l'idea di un vademecum sugli orti didattici traendo spunto dalle esperienze virtuose di insegnanti, educatori e addetti ai lavori di tante scuole della città. Da qui sono nate le linee guida, promosse insieme alla Fondazione Cariplo, nell'ambito delle azioni attuative della food policy di Milano, e realizzate con il supporto del centro di ricerca Està - Economia e Sostenibilità: saranno distribuite alle scuole in autunno, dopo la riapertura.