Milano: nuova illuminazione di A2A per Belvedere Palazzo Lombardia

Milano, 26 nov. (Adnkronos) - Nuova illuminazione del Belvedere di Palazzo Lombardia a Milano. Per illuminare il 39esimo piano del palazzo che ospita Regione Lombardia A2A ha posizionato 143 apparecchi illuminanti a Led. Il Belvedere potrà essere illuminato con diverse combinazioni cromatiche, con gli apparecchi di illuminazione a Led Rgb e il sistema di controllo Dmx. Il progetto per la valorizzazione dell'illuminazione del Belvedere, richiesto da Regione Lombardia, è statosviluppato e realizzato da A2A attraverso la partecipata A2A Illuminazione Pubblica, in collaborazione con i partner tecnici Signify e Algorab. Il presidente di Regione Lombardia, Attilio Fontana, l'ha definita "un'iniziativa interessante e al passo con i tempi, che darà modo di 'colorare' la nostra casa, la casa di tutti i Lombardi, con tinte che, a vario titolo, avranno un significato simbolico. Per questi due giorni abbiamo scelto l'arancione, colore che rappresenta il contrasto alla violenza sulle donne".