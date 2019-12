Milano: nascondono hashish in auto e in indumenti sporchi, 2 arresti

#cronaca

Milano, 7 dic. (Adnkronos) - E' di due arresti e di quattro chili di hashish sequestrato il bilancio di un'operazione della polizia a Milano. In manette ieri pomeriggio sono finiti due cittadini di origine marocchina, di 34 e 36 anni già noti alle forze dell'ordine, con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio di droga. I controlli del commissariato Monforte Vittoria a est della città, in particolare nella zona Molise-Calvairate, hanno permesso dopo alcuni giorni di osservazione e pedinamento dei due fornitori - attività investigativa complicata dalla presenza di 'vedette' appostate negli incroci principali - di bloccare i due in via Valentino Mazzola mentre in auto facevano la spola tra i vari pusher. Nel sedile posteriore sono stati trovati e sequestrati 6 panetti di hashish, per un peso complessivo di 3 chilogrammi. Nell'abitazione di uno dei due, in zona piazza Insubria, i poliziotti hanno trovato altri due panetti di hashish dal peso di un chilo, nascosti nel cesto porta biancheria confusi tra gli indumenti sporchi, un bilancino di precisione, diverso materiale per il confezionamento delle dosi e tre telefoni cellulari utilizzati con i pusher della zona che venivano contattati con messaggi whatsapp in lingua araba.