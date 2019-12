Milano: nasconde in casa 135 grammi di cocaina, arrestato 78enne

#cronaca

Milano, 6 dic. (Adnkronos) - Nascondeva in casa cocaina, 135 grammi conservati nelle teiere. Un uomo di 78 anni, con precedenti per spaccio di droga, è stato arrestato dalla polizia a Milano. Gli agenti monitorando i canali dello spaccio, sono risaliti all'appartamento dell'uomo, in via Albertinelli, in zona San Siro. Nell'appartamento dell'uomo la polizia ha trovato la droga e ha arrestato il 78enne per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. La convivente di 63 anni è stata denunciata per lo steso reato.