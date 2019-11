Milano: M5S e Lega chiedono commissione inchiesta su ortomercato

#cronaca

Milano, 19 nov. (Adnkronos) - M5S e Lega chiedono una commissione d'inchiesta al Comune di Milano sull'ortomercato. "Le notizie di arresti per corruzione nell'ambito dell'Ortomercato di Milano delineano un quadro decisamente preoccupante. La politica milanese non può far finta di nulla ma deve agire prima e insieme agli inquirenti", afferma Simone Sollazzo, consigliere comunale M5S a Milano. "Mi unisco quindi al collega Abbiati nella richiesta di istituire una commissione d'inchiesta ad hoc sull'Ortomercato per far luce sulla vicenda”, spiega.