Milano: Grimoldi (Lega), 'guasto a stazione Garibaldi emblema inefficienza Fs'

#cronaca

Milano, 24 dic. (Adnkronos) - "Questa mattina la circolazione ferroviaria in Lombardia è stata paralizzata per più di tre ore a causa di un guasto alla stazione di Porta Garibaldi, con ritardi pesanti anche per le Frecce e per il Tgv per Parigi, oltre a sospensioni e rallentamenti nelle tratte locali. L'ennesima figuraccia di Ferrovie dello Stato che continua a rimandare gli investimenti promessi per la rete ferroviaria della Lombardia con questi risultati che abbiamo sotto gli occhi". Lo dichiara Paolo Grimoldi, deputato della Lega e segretario della Lega Lombarda, dopo il guasto verificatosi alla stazione di Milano Porta Garibaldi.