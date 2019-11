Milano: domenica Pirellone aperto a cittadini per giornata Authority regionali

#cronaca

Milano, 15 nov. (Adnkronos) - Palazzo Pirelli, sede del Consiglio regionale della Lombardia, apre le porte domenica 17 novembre dalle 11 alle 18 per una giornata dedicata alle Authority regionali. Nel corso dell'apertura, si spiega dal Consiglio regionale della Lombardia, i cittadini potranno visitare il belvedere e l'aula consiliare e avranno l'opportunità di conoscere e approfondire attività e servizi offerti dagli organismi di garanzia del Consiglio Regionale della Lombardia: il Corecom (Comitato Comunicazioni), il Difensore regionale della Lombardia, il Garante della Tutela delle Vittime di Reato e il Garante per l'infanzia e per l'adolescenza.