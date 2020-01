Milano: domani cerimonia per anniversario morte agente Savarino

#cronaca

Milano, 11 gen. (Adnkronos) - Si terrà domani a Milano al parco di via Livigno la cerimonia per ricordare l'agente della polizia locale Nicolò Savarino. L'agente, a cui è stato intitolato il parco, nel 2012 venne travolto e ucciso in via Varè a Milano, mentre era in servizio. Alla cerimonia parteciperanno, fra gli altri, la vicesindaco e assessore alla Sicurezza del Comune di Milano, Anna Scavuzzo, e la consigliera della Regione Lombardia Carmela Rozza, in rappresentanza del Consiglio regionale.