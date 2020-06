Milano: De Corato, 'ripristinare presidio militari in zona piazzale Loreto'

#cronaca

Milano, 21 giu. (Adnkronos) - “La zona di piazzale Loreto e via Padova è diventata a tutti gli effetti una zona franca, preda di malviventi che spacciano e compiono impuniti ogni genere di illecito". e per questo "bisogna ripristinare il presidio dei militari”. Lo dichiara Riccardo De Corato, assessore alla Sicurezza, Immigrazione e Polizia locale della Regione Lombardia, commentando la rissa avvenuta sabato notte in piazzale Loreto. "Una volta in piazzale Loreto c'era il presidio dei militari che svolgevano un'importante funzione di deterrenza. Oggi vederli è come assistere a un'apparizione. Ormai -continua- la zona è nelle mani della delinquenza, con market etnici e attività di varia natura aperte per tutta la notte, davanti ai quali avviene di tutto senza nessun controllo. I vigili? Di notte non ne parliamo e di giorno si vedono solo a fare le multe".