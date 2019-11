Milano: De Corato, 'più informazione contro truffe ad anziani'

#cronaca

Milano, 2 nov. (Adnkronos) - "Registriamo l'ennesima truffa ai danni dei più deboli, i nostri anziani, che ancora troppo spesso risultano facili prede di delinquenti senza scrupoli. E' necessario che siano più informati sui rischi che corrono. Per questo, il mio assessorato ha stanziato per i Comuni lombardi 170mila euro da utilizzare in campagne di informazione". Lo ha spiegato l'assessore alla sicurezza della Regione Lombardia, Riccardo De Corato, sulle truffe agli anziani commentando la notizia dell'arresto di un 44enne responsabile di raggiri a persone in età avanzata per derubarle. "Inoltre - ha spiegato De Corato - stiamo preparando spot televisivi che rimarcheranno come, per la loro sicurezza, sia indispensabile che gli anziani non aprano mai la porta agli sconosciuti".