Milano: controlli polizia in stazione e Porta Venezia, arresti e sanzioni (3)

(Adnkronos) - Il servizio disposto ieri dalla questura ha interessato anche il centro cittadino con l'impiego di poliziotti del commissariato Centro, il supporto del Reparto Prevenzione Crimine della Lombardia e di due unità cinofile della polizia locale di Milano. Gli agenti hanno effettuato i controlli in piazza Cadorna, parco Sempione e via Paleocapa, dove sono state controllate 34 persone di cui cinque con precedenti di polizia, oltre a otto veicoli. Con l'impiego delle unità cinofile, i poliziotti hanno sequestrato a carico di ignoti 43 grammi di marijuana e 22 di hashish, trovati all'interno del parco Sempione. Gli agenti della volante del Commissariato Centro, inoltre, nei pressi del campo da basket all'interno del parco Sempione, hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare, quale misura di aggravamento del divieto di dimora, emessa dal tribunale di Milano, nei confronti di un cittadino originario del Senegal con precedenti specifici in materia di stupefacenti.