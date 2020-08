Milano: controlli polizia in stazione e Porta Venezia, arresti e sanzioni (2)

#cronaca

(Adnkronos) - I controlli sono proseguiti presso i Bastioni di Porta Venezia dove gli agenti hanno controllato 13 persone di cui cinque accompagnate in via Fatebenefratelli e hanno sequestrato 5,88 grammi di hashish. Al termine dei controlli il personale del Commissariato ha richiesto un intervento dell'Amsa per ripulire sia la piazza della Stazione che i giardini di Vittorio Veneto. L'attività di monitoraggio si è estesa anche in due locali in via Panfilo Castaldi sanzionati amministrativamente rispettivamente di 3.082 euro il primo e di 2.800 euro il secondo. Un terzo locale in via Lecco, dove sono stati controllati 14 avventori, di cui uno è stato accompagnato in questura, è stato sanzionato per 50 euro. Sempre ieri pomeriggio gli agenti del commissariato Villa San Giovanni, in collaborazione con il reparto Prevenzione Crimine della Lombardia, due pattuglie Polmetro e un'unità cinofila dell'ufficio Prevenzione generale, al fine di contrastare attività di spaccio hanno svolto dei controlli presso il parco della Martesana, lungo via Padova, via Costa, viale Monza e nel quartiere Adriano. Gli agenti hanno effettuato quattro posti di controllo dove sono stati controllati 22 veicoli e 45 persone di cui 20 sono risultate avere precedenti nelle banche dati delle forze dell'ordine.