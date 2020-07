Milano: Comune, torna il kit di benvenuto per i nuovi nati (2)

#cronaca

(Adnkronos) - Il progetto di welfare, ispirato ai Paesi scandinavi e nato a Milano nel 2017, è stato via via adottato da diversi altri comuni d'Italia come Bologna, Cremona, Prato, Lissone, San Giovanni Valdarno, Sant'Agata Bolognese a cui, quest'anno, si sono aggiunti Solaro, Maslianico e Desio. "Una dimostrazione del fatto che la collaborazione tra pubblico e privato consente di innescare un meccanismo virtuoso capace di tradursi in un gesto concreto di attenzione verso i bebè e i loro genitori", si sottolinea nel comunicato di Palazzo Marino. La composizione del pacco, che non ha costi per l'amministrazione comunale, è resa possibile con il prezioso contributo di Anteo Palazzo del Cinema, Coop Lombardia, Cortilia, Fidia Farmaceutici con Connettivina e Iridium Baby, Ganassini con Rilastil, Johnson & Johnson con Aveeno, Kimberly-Clark Srl con il brand Huggies, LloydsFarmacia del gruppo Admenta Italia, L'Oreal con il brand La Roche Posay, Mellin.