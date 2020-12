Milano: Comune approva regolamento occupazione suolo

#cronaca

Milano, 16 dic. (Adnkronos) - Il Consiglio comunale di Milano ha approvato il Regolamento sulle occupazioni di suolo pubblico temporanee leggere, la nuova normativa che disciplina la posa di tavolini e dehor leggeri sul suolo pubblico, assicurando la convivenza tra le funzioni residenziali, le attività commerciali e il decoro urbano. Il Regolamento riguarda la posa di strutture leggere rimovibili come tavoli, sedie, ombrelloni, tende, fioriere, le cui caratteristiche tecniche ed estetiche saranno definite in base a un elenco degli arredi che verrà redatto dall'amministrazione. Il regolamento ha durata sperimentale di un anno e si applica integralmente a tutte le nuove istanze che verranno presentate. Le concessioni già rilasciate nel corso 2020 potranno invece essere mantenute alle attuali condizioni fino a gennaio 2022, fermo restando le disposizioni in materia di sicurezza e ordine pubblico.