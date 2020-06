Milano: Comune, al via intervento tattico in via Pacini (2)

#cronaca

(Adnkronos) - "Se da un lato stiamo lavorando senza sosta al progetto Strade Aperte per portare nuove ciclabili, vie pedonali e strade a velocità lenta entro l'estate - dichiarano gli assessori Pierfrancesco Maran (Urbanistica) e Marco Granelli (Mobilità) - dall'altro torniamo a lavorare su Piazza Aperte, occupandoci degli interventi che avevano proposto i cittadini e le associazioni e che avremmo voluto realizzare in primavera. L'emergenza sanitaria ha leggermente rallentato il cronoprogramma dei lavori ma ha reso ancora più evidente l'importanza di rigenerare piazze e spazi pubblici per vivere in sicurezza la città, anche con interventi leggeri ma tempestivi come quelli previsti in via Pacini e via Ferrara".

Nelle prossime settimane partirà un intervento analogo in piazza Ferrara, come proposto, sempre nell'ambito dell'avviso pubblico, da Consorzio del Mercato di Piazzale Ferrara, Gruppo Informale Diversamente occupati, Fondazione Snam, MadeInCorvetto, Cittadini Attivi, Laboratorio Mazzini e Polisocial. In questo caso il progetto, che vuole rigenerare un luogo complesso della città, prevede l'allargamento dei marciapiedi su via Mincio, la posa di panchine, la realizzazione di un tratto di ciclabile in direzione di via Comacchio e nuovi attraversamenti pedonali. In programma successivamente interventi tattici proposti dai cittadini in via Laghetto, via Toce, piazza Sicilia, largo Balestra e piazzetta Capuana.