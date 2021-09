Milano: cade dal monopattino sulla ciclabile a Segrate, grave 43enne

#cronaca

Milano 2 set. (Adnkronos) - Nuovo incidente con il monopattino in Lombardia: un uomo di 43 anni, poco prima delle 18 di oggi, è caduto mentre percorreva la pista ciclabile sulla provinciale Rivoltana, nella frazione Tregarezzo del Comune di Segrate, in provincia di Milano. Immediati i soccorsi del 118, intervenuto sulla provinciale, all'altezza dell'Ibm, con elisoccorso, automedica e ambulanza. Il 43enne – fa sapere l'Azienda regionale emergenza urgenza - è stato trasportato in codice rosso con un trauma cranico all'ospedale San Carlo di Milano.