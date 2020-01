Milano: Bolognini, 'in via Gola ripristinare legalità e coesione sociale'

#cronaca

Milano, 16 gen. (Adnkronos) - "Bisogna aumentare gli interventi non solo di ordine pubblico ma anche di coesione e politiche sociali, soprattutto nelle periferie, perché in tanti quartieri di Milano oggi gli abitanti si sentono ancora poco sicuri e hanno paura". Lo ha detto Stefano Bolognini, assessore regionale della Lombardia alle Politiche sociali, abitative e Disabilità, commentando gli sgomberi e le perquisizioni effettuate questa mattina dalle forze dell'ordine nel quartiere di edilizia residenziale pubblica di via Gola a Milano. "Tutte le istituzioni devono lavorare insieme perché in queste zone franche della città ritorni nei cittadini serenità e fiducia".