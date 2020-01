Milano: Bolognini, 'avanti con controlli su case occupate, forte segnale legalità'

#cronaca

Milano, 24 gen. (Adnkronos) - "Ringrazio Aler Milano per il lavoro e le iniziative che sta mettendo in atto per ripristinare la legalità nei quartieri popolari. In particolare, i controlli nei confronti degli occupanti egiziani che stanno facendo emergere un mondo alternativo fatto di abusivismo. Oltre ad abitare irregolarmente gli alloggi, queste persone parrebbero estendere tramite i loro familiari la rete di controllo ad altre 130 abitazioni in diverse zone cittadine. Numeri che, mentre sono in corso le verifiche da parte del settore Sicurezza e Abusivismo di Aler, potrebbero crescere ancora". Lo ha dichiarato l'assessore alle Politiche sociali, abitative e Disabilità di Regione Lombardia, Stefano Bolognini, sulla stretta annunciata sugli appartamenti di edilizia popolare nel quartiere San Siro. "È un segnale forte di legalità – ha aggiunto l'assessore – soprattutto in un quartiere dove, per quanto riguarda le case popolari, stiamo dando una svolta. La priorità rimane dunque combattere queste situazioni ovunque si presentino stroncandole il prima possibile”.