Milano: bed and breakfast trasformato in casa d'appuntamenti, un denunciato

#cronaca

Milano, 19 mag. (Adnkronos) - La polizia ha denunciato a Milano un cittadino bielorusso di 32 anni per sfruttamento della prostituzione ai danni di una ragazza di origini russe. Gli agenti, al termine di una serie di servizi di controllo in via Silva, in zona Fiera, sono entrati in un bed and breakfast, utilizzato come casa d'appuntamenti, nel quale due ragazze ventenni dell'Est Europa si prostituivano. Le indagini sono iniziate durante la quarantena, quando i condomini si sono accorti del continuo via vai di persone nell'appartamento. Il 32enne e una delle ragazze non hanno però fatto entrare gli agenti, che con l'aiuto dei vigili del fuoco sono entrati nell'appartamento al terzo piano con l'autoscala. Nel bed and breakfast sono stati trovati 14mila euro in contanti, probabile provento dell'esercizio della prostituzione. Intanto continuano le indagini della polizia per ricostruire l'intero impianto organizzativo dell'illecita attività di prostituzione.