Meteo: Lombardia, tempo stabile, temperature in lieve calo

#cronaca

Milano, 7 dic. (Adnkronos) - Sulla Lombardia il tempo è stabile vista la temporanea espansione dell'Anticiclone delle Azzorre verso il Mediterraneo. Tra lunedì 9 e martedì 10 si addosserà all'arco alpino una perturbazione atlantica, la quale provocherà un rinforzo della ventilazione e locali deboli precipitazioni. Le temperature sono attese in generale rialzo sulla pianura, in graduale calo sulle Alpi con l'inizio della nuova settimana. Domani, secondo il bollettino meteo dell'Arpa regionale, generalmente nuvoloso o molto nuvoloso su Pianura e Appennino per nubi basse, altrove sereno o al più poco nuvoloso per velature. In serata nubi più consistenti anche sulle Alpi. Precipitazioni: assenti eccetto locali pioviggini sull'Appennino e sulla Bassa Pianura. Temperature minime e massime in lieve calo. Valori minimi in pianura tra -2 e 3 gradi, massimi tra 5 e 8 gradi. Nebbie e foschie diffuse durante la notte e in mattinata sulla Pianura centrale e meridionale.