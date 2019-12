Meteo: Lombardia, tempo stabile, temperature in lieve calo (2)

#cronaca

(Adnkronos) - Lunedì nuvolosità diffusa nella notte. Già dal mattino ampie schiarite a partire dai settori occidentali fino a cielo in prevalenza sereno o poco nuvoloso, eccetto annuvolamenti anche consistenti sulle Alpi di confine. Precipitazioni deboli possibili sul mantovano in mattinata. Probabili deboli tra pomeriggio e sera sulle Alpi confinali, a carattere nevoso oltre i 1000 metri. Temperature minime in rialzo intorno a 4 gradi. Massime stazionarie o in lieve rialzo in pianura intorno a 9 gradi, in calo sulle Alpi.