Meteo: Lombardia, sole a Ferragosto, massime fino a 34 gradi

Milano, 14 ago. (Adnkronos) - Dal tardo pomeriggio di oggi e per la giornata di domani una graduale rimonta anticiclonica favorirà sulla Lombardia condizioni di cielo prevalentemente poco nuvoloso e precipitazioni assenti. Nel fine settimana e per inizio della prossima invece sono attesi flussi umidi instabili occidentali che daranno origine a piogge diffuse tra domenica e lunedì, anche a carattere temporalesco. Per i giorni a seguire persisteranno condizioni da variabili a instabili sulla regione, mentre le massime subiranno un calo a partire da lunedì. Lo rende noto l'Arpa nel suo bollettino meteo. Domani, giorno di Ferragosto, cielo sereno o poco nuvoloso, salvo locali e intermittenti addensamenti pomeridiani a ridosso dei rilievi e annuvolamenti in serata su Appennino e bassa pianura occidentale. Precipitazioni assenti, o al più locali rovesci possibili nel pomeriggio sui rilievi. Temperature minime in lieve calo tra 19 e 21 gradi, massime in lieve aumento tra 31 e 34 gradi. Domenica cielo ovunque da irregolarmente nuvoloso a nuvoloso, con transito di velature in pianura nel pomeriggio. Precipitazioni: nella notte deboli sui rilievi occidentali, a interessare la fascia alpina e prealpina nelle ore centrali della giornata, anche a carattere di rovescio e temporale, e tra pomeriggio e sera possibile interessamento anche della pianura centro occidentale e Appennino. Temperature minime in lieve aumento, massime in lieve calo. In pianura minime attorno a 20 gradi, massime a circa 30 gradi.