Meteo: Lombardia, poche nuvole, massime in aumento

Milano, 31 ago. (Adnkronos) - Sulla Lombardia, almeno sino a giovedì, condizioni variabili, con episodi di moderata instabilità, in particolare nella giornata odierna e di mercoledì. Temperature generalmente al di sotto delle medie del periodo sino a metà settimana. Da venerdì condizioni un po' più stabili e temperature massime in sensibile aumento. Lo rende noto l'Arpa nel suo bollettino meteo. Domani, martedì 1 settembre, cielo al mattino sereno o poco nuvoloso, nubi basse sulle pianure nelle ore più fredde, addensamenti pomeridiani sui rilievi e passaggi di nuvolosità medio alta in serata. Precipitazioni: possibili deboli sporadiche sui rilievi centro-orientali dalle ore pomeridiane, meno probabili altrove. Temperature minime stazionarie o in lieve diminuzione, massime in aumento. In pianura minime tra 14 e 17 gradi, massime tra 24 e 27 gradi. Venti: in pianura deboli occidentali con qualche rinforzo, in rotazione da est in serata, in montagna deboli settentrionali con qualche rinforzo sulle creste di confine.