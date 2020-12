Meteo: Lombardia, domani nuvoloso, minime in forte calo

#cronaca

Milano, 28 dic. (Adnkronos) - Oggi nevicate a tutte le quote su gran parte della Lombardia a causa di una perturbazione associata ad un'ampia area depressionaria centrata sulla Scozia. Domani e mercoledì flusso occidentale freddo con tempo variabile e locale instabilità: temperature minime in forte calo al di sotto di 0 gradi. Giovedì correnti occidentali ma più stabili, da venerdì nuovo peggioramento con possibilità di tempo perturbato a partire da sabato. Lo rende noto l'Arpa regionale nel suo bollettino meteo. Domani, al mattino cielo variabile, dal pomeriggio nuovo aumento della nuvolosità più consistente sui settori orientali e meridionali. Precipitazioni: nella notte possibili deboli nevicate isolate sulle Alpi orientali e sull'Appennino. Nel pomeriggio precipitazioni deboli sparse sulla pianura centro-orientale e, isolate sulle Prealpi Orientali, nevose oltre 500 metri. Temperature minime in forte calo tra -8 e -2 gradi sulla pianura occidentale, massime variabili tra -1 e 2 gradi; su quella orientale minime tra -2 e 1 gradi, massime tra 2 e 6. Zero termico: tra 700 e 1000 metri. Venti: nei bassi strati da deboli a moderati variabili, con temporanei rinforzi da est sulla pianura orientale. In quota moderati o forti da sudovest. Nella notte ed al mattino gelate diffuse sui settori occidentali, sparse su quelli orientali. Isolati banchi di nebbia sulla bassa pianura occidentale.