Meteo: in Lombardia domani poco nuvoloso e temperature in aumento

Milano, 24 dic. (Adnkronos) - Nelle prossime ore il cielo sulla Lombardia sarò sereno o lievemente velato in pianura e nuvoloso sui rilievi. Non sono previste piogge, salvo deboli precipitazioni sui rilievi settentrionali. Le temperature in pianura saranno comprese fra i 10 e 12 gradi. Queste le previsioni meteorologiche secondo l'Arpa, l'agenzia regionale per la protezione dell'ambiente. Domani sarà sereno o poco nuvoloso, con maggiori addensamenti sui rilievi più settentrionali, ma senza precipitazioni, salvo deboli nevicate sulle creste alpine di confine. Le temperature sono previste stazionarie o in lieve aumento, con le minime comprese fra i 2 e i 5 gradi e le massime fra i 12 e i 15. Giovedì sarà sereno o poco nuvoloso, con nuvolosità in aumento a partire dal pomeriggio. Le temperature sono in moderato calo, con le minime intorno allo zero e le massime interno ai 10 gradi. Sono possibili gelate isolate in pianura di notte e al primo mattino.